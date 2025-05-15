Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах в Турции

Зеленский утвердил состав делегации Украины на переговорах с РФ в Стамбуле

Украинский лидер Владимир Зеленский официально утвердил состав делегации на переговорах с Россией в Стамбуле. Соответствующий указ опубликовал офис президента Украины.

«Образовать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины — делегациями Турецкой Республики и Соединенных Штатов Америки, а также с представителями Российской Федерации, который запланирован на 15–16 мая 2025 года», — отмечается в тексте документа.

Главой делегации назначен министр обороны Украины Рустем Умеров. Также в состав вошли первый заместитель главы МИД Сергей Кислица, заместитель председателя Службы безопасности Александр Поклад, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Алексей Шевченко и заместитель начальника главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий.

Также в документе указано, что Умеров может вносить изменения в состав делегации.

15 мая в Анкаре Зеленский провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Позже на пресс-конференции украинский лидер заявил, что переговоры с РФ могут пройти либо сегодня вечером, либо на следующий день — 16 мая. Он также отмечал, что министр обороны Рустем Умеров возглавит делегацию Украины. При этом сам Зеленский отметил, что не будет участвовать в переговорах.

Российскую делегацию в Стамбуле возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее Зеленский назвал «бутафорской» делегацию РФ во главе с Мединским.