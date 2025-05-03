В Турции отказались открывать воздушное пространство для самолета Нетаньяху

Турция не станет открывать свое воздушное пространство для самолета премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который отправится с визитом в Азербайджан. Об этом заявили в Центре по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента республики в социальной сети X.

«Не существует абсолютно никакой ситуации, связанной с открытием турецкого воздушного пространства, для визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Азербайджан 8 мая. Турция закрыла свое воздушное пространство для израильских самолетов», — говорится в сообщении.

В центре добавили, что решение о закрытии неба было принято в связи с политикой Израиля в отношении сектора Газа. При этом Турция продолжит поддерживать Палестину, следует из заявления.

В феврале президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство Израиля должно возместить Палестине ущерб, нанесенный в ходе боевых действий. Турецкий лидер подчеркнул, что для урегулирования конфликта нужно «создать независимое, суверенное и географически интегрированное палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года».

Ранее властям Израиля посоветовали подготовиться к войне с Турцией.