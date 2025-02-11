Эрдоган призвал Израиль возместить Палестине нанесенный ущерб

Правительство Израиля должно возместить Палестине ущерб, нанесенный в ходе боевых действий. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции в Малайзии по итогам переговоров с премьер-министром страны Анваром Ибрагимом, передает ТАСС.

«Как и в предыдущие разы, Израиль не сдержал своих обещаний в рамках недавнего соглашения о прекращении огня. Он должен прекратить оккупацию палестинских земель и компенсировать причиненный ущерб», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что во время переговоров с Ибрагимом они подробно обсудили палестинский вопрос. По словам президента Турции, основная проблема сложившейся ситуации заключается в том, что Израиль «настойчиво реализует политику оккупации и захвата».

Турецкий лидер подчеркнул, что для урегулирования конфликта нужно «создать независимое, суверенное и географически интегрированное палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года». Турция и Малайзия продолжают поддерживать Палестину, отметил Эрдоган.

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.

Ранее Эрдоган раскритиковал Трампа за слова о переселении палестинцев из Газы.