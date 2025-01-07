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Властям Израиля посоветовали подготовиться к войне с Турцией

JPost: Израиль должен подготовиться к возможной войне с Турцией
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Vrezh Gyozalyan/Shutterstock/FOTODOM

Израильская сторона должна быть готова к прямой конфронтации с Турцией на фоне ее желания восстановить Османскую империю. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на отчет комитета Нагеля.

Последний доклад комитета по оборонному бюджету и стратегии безопасности, власти Израиля должны быть готовы к прямому конфликту.

«Стремление Турции восстановить свое влияние времен Османской империи может привести к обострению напряженности в отношениях с Израилем, что может перерасти в конфликт», — говорится в статье.

В документе подчеркивается, что риск объединения сирийских фракций с Турцией создаст серьезную угрозу для безопасности страны.

7 января турецкая газета писала о том, что Израиль может захватить столицу Сирии Дамаск в целях противодействия политике Турции в регионе и сохранения позиций курдских формирований в стране. До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он не допустит расчленения соседней Сирии.

8 декабря вооруженные группировки сирийской оппозиции взяли столицу страны под свой контроль.

Ранее стало известно, что Иран вывел основную часть своих сил из Сирии.

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