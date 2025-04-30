Шмыгаль заявил, что проект сделки Украины и США предполагает 10-летние инвестиции

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что проект будущей сделки Киева с Вашингтоном по недрам предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, частью соглашения с США может стать создание инвестиционного фонда, который будет вкладывать средства в развитие украинской экономики.

«Это могут быть как капитальные инвестиции в предприятия, в развитие добычи полезных ископаемых, так могут быть и соглашения о выкупе той или иной продукции украинского производства по правилам: оплати и забери — или просто оплачиваешь и хочешь — берешь, а хочешь — не берешь», — объяснил Шмыгаль.

Премьер-министр отдельно подчеркнул, что документ также освобождает США и Украину от взаимных налогов и пошлин.

До этого Шмыгаль анонсировал подписание договора о недрах с Вашингтоном в ближайшие сутки. Он заявил, что Киев сохранит контроль над ресурсами после заключения сделки.

Ранее на Украине гражданам отказали в праве на доходы от недр.