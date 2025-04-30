Премьер Украины анонсировал подписание договора о недрах с США в ближайшие сутки

Шмыгаль: Украина и США в ближайшие сутки подпишут соглашение о недрах

Вашингтон и Киев подпишут соглашение о редкоземельных металлах в ближайшее время. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает Telegram-канал «РБК-Украина».

«Соглашение о недрах <...> будет подписано в течение суток», — сказал глава правительства.

25 апреля президент США Дональд Трамп раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за то, что его страна до сих пор не согласилась подписать соглашение о редкоземельных металлах. По его словам, задержка по подписанию «финальных документов» составила как минимум три недели. В связи с этим американский лидер выразил надежду, что сделка между Киевом и Вашингтоном будет заключена немедленно.

18 апреля британская газета The Financial Times написала, что США и Украина подписали меморандум о намерениях в рамках переговоров по соглашению о недрах. В материале приводились слова вице-премьера Украины Юлии Свириденко, которая заявила, что сама сделка «откроет возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства» между Киевом и Вашингтоном.

Ранее в Верховной раде Украины оценили значимость сделки с США для прекращения огня.