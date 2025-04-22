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В украинской партии отказали гражданам в праве на доходы от недр

Депутат Рады от «Слуги народа» Мазурашу: недра не принадлежат народу Украины
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Недра не принадлежат народу Украины. Об этом в интервью украинскому YouTube каналу «Суперпозиция» заявил депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу.

«Слушайте, ну есть где-то какие-то ископаемые в разных частях Украины. Скажите, пожалуйста, а мы их туда закапывали? На каких правах я с Черновцов должен претендовать на какие-то ископаемые в бог знает какой другой области», — заявил он.

Парламентарий добавил, что украинская сторона вынуждена подписывать сделку по ресурсам с США, поскольку у страны нет средств для продолжения боевых действий. Мазурашу призвал всех граждан, которые обеспокоены вопросами ресурсов, брать в руки оружие и идти защищать родные земли.

До этого депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене, заявил, что сделка по редкоземельным металлам станет надгосударственным механизмом прекращения огня на Украине и условной гарантией безопасности.

18 апреля правительство Украины обнародовало текст меморандума, подтверждающего намерение властей страны и США заключить сделку по редкоземельным металлам. В том числе в нем подчеркивается, что с 2022 года Вашингтон оказал Киеву «значительную материальную поддержку».

Ранее El Mundo усомнилась, что ресурсов Украины хватит для интересов США.

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