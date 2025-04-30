В Киеве заявили, что Украина сохранит контроль над ресурсами после сделки с США

Шмыгаль: Киев не утратит контроль над ресурсами после сделки с США

Киев не утратит контроль над ресурсами в результате сделки с Вашингтоном, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире украинского телеканала «Рада».

«Украина сохраняет за собой контроль над всеми ресурсами, то есть недра, инфраструктура, природные ресурсы не являются частью или условием этого фонда этого соглашения», — сказал глава украинского правительства.

Он отметил, что Киев будет осуществлять взносы с новых лицензий и ренты на минералы, и 50% будут поступать в общий с американцами инвестиционный фонд.

Шмыгаль также добавил, что соглашение о редкоземельных металлах будет подписано в течение суток.

25 апреля президент США Дональд Трамп раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за то, что его страна до сих пор не согласилась подписать соглашение о редкоземельных металлах. По его словам, задержка по подписанию «финальных документов» составила как минимум три недели. В связи с этим американский лидер выразил надежду, что сделка между Киевом и Вашингтоном будет заключена немедленно.

Ранее Зеленского предупредили об отсутствии выбора в вопросе предложенного Путиным перемирия.