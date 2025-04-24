Рубио прокомментировал публикацию о планах США снять санкции с «Северного потока — 2»

Госсекретарь США Марко Рубио назвал выдумкой газеты Politico публикацию об обсуждении в Белом доме возможности снятия санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, утверждение издания — «ложь». Рубио подчеркнул, что ни он, ни спецпосланник президента США Стивен Уиткофф не обсуждали снятие рестрикций в отношении России в рамках сделки с Украиной.

До этого издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что в Белом доме обсуждают вопрос снятия санкций с газопровода «Северный поток — 2» в рамках переговоров по Украине.

Инициатором предложения выступает Уиткофф, а против инициативы — Рубио, утверждает издание.

Соединенные Штаты могут предложить России снятие экономических санкций и инвестиции в проекты в арктическом регионе в обмен на сотрудничество по Украине. Об этом в аналитическом материале пишет американское издание Responsible Statecraft. Автор статьи указывает, что западные страны сильно отстают от РФ в освоении северных полярных областей как в экономическом, так и в военном смысле. А сделка по Украине — хороший шанс наладить взаимовыгодное партнерство. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ рассказали о результатах диалога России и США.