В МИД РФ рассказали о результатах диалога России и США

МИД: от итогов диалога РФ и США пока не надо впадать ни в эйфорию, ни в уныние

От результатов диалога РФ и США пока не надо впадать «ни в эйфорию, ни в уныние». Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ, пишет ТАСС.

18 апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская сторона может отказаться быть посредником в переговорах между РФ и Украиной, если в ближайшее время не появятся явные возможности для заключения мирного соглашения. Рубио также отметил, что на данный момент США не готовы публично обсуждать вопрос гарантий безопасности Украины. При этом он уточнил, что эта тема поднимается на каждой встрече по урегулированию конфликта.

Соединенные Штаты ждут от Киева уступок для урегулирования украинского кризиса. Для быстрого решения вопроса Вашингтон даже может признать Крым российским, пишет The Wall Street Journal. Как официальное признание со стороны Штатов повлияет на развитие Крыма и почему президент США Дональд Трамп решил пойти на уступки — в материале «Газеты.Ru».

Администрация Трампа допускает смягчение санкционного режима в отношении России как один из рычагов в переговорах по Украине. Об этом сообщает Bloomberg. В то же время, указывает агентство, снятие ключевых ограничений невозможно без одобрения конгресса США и союзников в Европе. В Москве заявляют, что Россия не добивается отмены санкций и не зависит от решений Запада.

Ранее Песков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной.