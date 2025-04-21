Арктика за Украину: США могут предложить России новую сделку

RS: США могут предложить РФ сотрудничество в Арктике в обмен на сделку по Украине

Соединенные Штаты могут предложить России снятие экономических санкций и инвестиции в проекты в арктическом регионе в обмен на сотрудничество по Украине. Об этом в аналитическом материале пишет американское издание Responsible Statecraft. Автор статьи указывает, что западные страны сильно отстают от РФ в освоении северных полярных областей как в экономическом, так и в военном смысле. А сделка по Украине — хороший шанс наладить взаимовыгодное партнерство.

США могли бы предложить отменить санкции в отношении проектов в Арктике или гарантировать западные инвестиции в обмен на сотрудничество России по Украине. Такое мнение высказал эксперт Р. Джордан Прескотт в статье для аналитического центра «Институт ответственного государственного управления Куинси в Вашингтоне» Responsible Statecraft.

«В своей второй инаугурационной речи президент Трамп провозгласил наступление новой золотой эры — а золотые эры наступают, когда страны преодолевают трудности, связанные с новыми рубежами. Северный Ледовитый океан — это новый рубеж», — говорится в статье.

По мнению Прескотта, лозунг «Сделаем Америку снова великой» должен подразумевать интенсивное вложение сил США не в индо-тихоокеанский регион, а в Арктику. Причины просты: это может оказаться намного выгоднее экономически.

Со ссылкой на данные Геологической службы США Прескотт пишет, что в Арктике может находиться около 90 млрд баррелей нефти и 46 трлн кубометров природного газа, что составляет примерно 13% и 30% неразведанных мировых запасов соответственно . И если ранее их освоение представлялось весьма затруднительным, сейчас благодаря новым технологиям и климатическим изменениям задача может оказаться посильной.

«Сокращение площади морского льда также открывает возможности для морских транспортных маршрутов, которые значительно сократят время в пути и снизят расход топлива. Более того, арктические воды относительно безопасны по сравнению с пятью из восьми основных водных путей мира, которые подвержены рискам, связанным с конфликтами или терроризмом», — отмечается в публикации.

Прескотт приводит данные, согласно которым в период с 2017 по 2021 год средний объем инвестиций в Арктике со стороны арктических государств (к которым относятся Россия, США, Канада, Дания, Исландия, Швеция, Финляндия и Норвегия) составлял $107 млрд в год. Большая часть из них (61,6%, или $66 млрд) приходилась на РФ. Соединенные Штаты с большим отрывом оказались на втором месте.

Усилия России по расширению своего присутствия в арктических областях автор статьи оценивает высоко. По его словам, ледокольный флот РФ на сегодняшний день — самый крупный и мощный в мире (41 ледокол, включая семь атомных, что намного больше, чем у США и их союзников, вместе взятых). Кроме того, РФ восстановила свою военную инфраструктуру вдоль северного побережья, включая аэродромы, крупные базы, а также радиолокационные, пограничные и аварийно-спасательные станции. Западным странам де-факто пока нечего противопоставить этому.

Автор статьи в Responsible Statecraft полагает, что Соединенным Штатам нужно наладить сотрудничество со всеми странами арктического региона, прежде всего с Россией. Для этого им следует отменить санкции в отношении российских проектов в Арктике или гарантировать западные инвестиции в обмен на сотрудничество России по Украине.

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Что думают в России

В России критически оценивают планы западных стран по взаимодействию в морской сфере. По мнению председателя Морской коллегии России Николая Патрушева, вызовы и угрозы на морях для Москвы только усиливаются.

В интервью «Коммерсанту» он заявил, что санкционные планы Великобритании и некоторых стран Евросоюза в этом направлении напоминают морскую блокаду. В случае, если дипломатические меры противодействия этому со стороны РФ не дадут должного эффекта,

безопасность российского судоходства будет готов обеспечить наш ВМФ. Горячим головам в Лондоне или Брюсселе нужно это четко понимать»,— сказал Николай Патрушев.

Он также напомнил о недавнем указе Дональда Трампа «О восстановлении морского господства США», подчеркнув, что и для России он может нести угрозу.

Указ был подписан Трампом 9 апреля, заявленная цель — «возрождение морской отрасли США для укрепления национальной безопасности и экономического процветания».