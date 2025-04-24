СМИ утверждают, что США могут предложить снять санкции с российских активов в Европе

В Белом доме обсуждают вопрос снятия санкций с газопровода «Северный поток — 2» в рамках переговоров по Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что санкции могут быть сняты также с других российских активов в Европе.

Инициатором предложения выступает спецпосланник президента США Стив Уиткофф, утверждает издание.

Один из источников Politico подчеркивает, что данная идея пока не нашла большого отклика в Белом доме. Против нее выступает госсекретарь США Марко Рубио, говорится в публикации.

Соединенные Штаты могут предложить России снятие экономических санкций и инвестиции в проекты в арктическом регионе в обмен на сотрудничество по Украине. Об этом в аналитическом материале пишет американское издание Responsible Statecraft. Автор статьи указывает, что западные страны сильно отстают от РФ в освоении северных полярных областей как в экономическом, так и в военном смысле. А сделка по Украине — хороший шанс наладить взаимовыгодное партнерство. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ рассказали о результатах диалога России и США.