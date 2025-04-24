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Спецпосланник США прокомментировал переговоры с представителями Киева в Лондоне

Спецпосланник США Келлог заявил о позитивных переговорах с Украиной в Лондоне
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Mariam Zuhaib/AP

Спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил о «позитивных» переговорах в Лондоне с украинской стороной, отметив, что настало время «двигаться вперед». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, переговоры с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком были «позитивными».

Келлог добавил, что настало время «двигаться вперед» в части предложений президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

До этого Ермак рассказал, что на переговорах с США в Лондоне Украина обсудила полное прекращение огня.

Он добавил, что при любых обстоятельствах страна будет защищать на переговорах свои «принципиальные позиции», так как они составляют основу ее суверенитета и территориальной целостности. Ермак отметил, что Киев и Вашингтон договорились продолжать диалог и поддерживать регулярные контакты.

23 апреля в Лондоне должна была состояться встреча госсекретаря США с представителями МИД Франции, Великобритании, Германии и Украины, но в последний момент мероприятие отложили. Вместо этого переговоры в Лондоне прошли на уровне экспертов. По данным СМИ, решение было принято после высказываний президента Украины Владимира Зеленского, который отверг возможность признания Крыма частью России.

Ранее в офисе Зеленского раскрыли, чем закончилась встреча в Лондоне по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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