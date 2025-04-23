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В офисе Зеленского раскрыли, чем закончилась встреча в Лондоне по Украине

Ермак: встреча в Лондоне завершилась договоренностью о дальнейших консультациях
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Frank Augstein/AP

Встреча в Лондоне представителей Украины, Великобритании, Франции и Германии завершилась декларациями и договоренностью о дальнейших консультациях. Об этом сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Договорились о дальнейших регулярных консультациях для достижения мира», — написал он.

Ермак добавил, что участники консультаций подчеркнули приверженность усилиям американского президента Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине.

23 апреля в Лондоне должна была состояться встреча госсекретаря США Марко Рубио с представителями МИД Франции, Великобритании, Германии и Украины, но в последний момент мероприятие отложили.

Вместо этого переговоры в Лондоне состоялись на уровне экспертов. По данным СМИ, решение было принято после высказываний Зеленского, который отверг возможность признания Крыма частью России. Кто сорвал очередной раунд переговоров и означает ли это окончание мирного процесса — в материале «Газеты.Ru».

В свою очередь американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США откажутся от посредничества в переговорах между Россией и Украиной, если не получат положительного ответа на свои предложения.

Ранее Песков назвал причину срыва западных переговоров по Украине в Лондоне.

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Переговоры о мире на Украине
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