Глава офиса Зеленского раскрыл требования Украины на переговорах с США в Лондоне

Ермак сообщил, что Киев на переговорах с США в Лондоне требовал прекращения огня

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале рассказал, что на переговорах с США в Лондоне Украина обсудила полное прекращение огня.

По словам чиновника, делегация республики встретилась со спецпосланником американского президента Китом Келлогом.

«Мы донесли свою позицию и отметили, что немедленное, полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и продолжительного мира», — написал Ермак.

Он добавил, что при любых обстоятельствах страна будет защищать на переговорах свои «принципиальные позиции», так как они составляют основу ее суверенитета и территориальной целостности. Ермак отметил, что Киев и Вашингтон договорились продолжать диалог и поддерживать регулярные контакты.

23 апреля в Лондоне должна была состояться встреча госсекретаря США с представителями МИД Франции, Великобритании, Германии и Украины, но в последний момент мероприятие отложили. Вместо этого переговоры в Лондоне прошли на уровне экспертов. По данным СМИ, решение было принято после высказываний президента Украины Владимира Зеленского, который отверг возможность признания Крыма частью России.

Ранее самолет со спецпосланником Трампа вылетел в сторону Москвы.