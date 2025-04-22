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Путина пригласили посетить Оман

Путин принял приглашение султана Омана посетить его страну
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид пригласил президента России Владимира Путина посетить арабскую страну. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Там заявили, что глава Омана выразил особую благодарность Путину, правительству РФ и российскому народу за теплый прием и щедрое гостеприимство, пожелав России дальнейшего прогресса и процветания, и пригласил лидера России совершить визит в Оман. Президент с благодарностью принял это приглашение.

22 апреля Путин заявил на встрече с главой Омана, что Россия хочет в 2025 году провести совместный саммит с арабскими государствами. По его словам, многие друзья РФ в арабском мире поддерживают эту идею.

Также российский лидер пригласил султана принять участие в саммите.

Позже помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что саммит могут провести этой осенью в Москве.

В ходе переговоров Путин и глава Омана обсудили комплекс вопросов двусторонних связей с прицелом на увеличение объемов и диверсификацию взаимной торговли, реализацию перспективных совместных проектов в энергетике, транспорте и логистике, высоких технологиях, фармацевтике.

21 апреля Хейсам Бен Тарек Аль Саид прибыл в РФ с официальным визитом.

Ранее Путин встретился с эмиром Катара.

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