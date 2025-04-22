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В Кремле рассказали о проведении саммита России и арабских государств

Ушаков: в Москве этой осенью может пройти саммит арабских государств и России
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Алексей Даничев/РИА Новости

В Москве осенью 2025 года может пройти саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) и России. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Мы предложили провести его в Москве. Осенью. Но это согласовывается», — сказал помощник главы государства.

Он добавил, что российская сторона и арабские страны достигли принципиальной договоренности о проведении саммита, детали согласовываются.

22 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия хочет в этом году провести совместный саммит с арабскими государствами. Соответствующее заявление он сделал на встрече с султаном Омана Хейсамом бен Тариком Аль Саидом.

По словам российского лидера, многие друзья России в арабском мире поддерживают эту идею.

Также Путин пригласил главу Омана принять участие в саммите.

21 апреля Хейсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Россию с официальным визитом. На встрече Путина и султана Омана будут обсуждаться основные направления развития сотрудничества двух стран, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы.

Ранее политолог назвал преимущество России перед Западом на Ближнем Востоке.

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