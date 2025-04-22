Путин анонсировал проведение российско-арабского саммита

Путин заявил, что РФ хочет провести совместный саммит с арабскими странами

Россия хочет в этом году провести совместный саммит с арабскими странами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с оманским султаном Хейсамом бен Тариком аль Саидом, передает РИА Новости.

«Конечно, по линии министерства иностранных дел информация проходила. Мы планируем провести в этом году саммит между Россией и арабскими странами. Многие наши друзья в арабском мире эту идею поддерживают», — сообщил Путин в ходе диалога с султаном Аль Саидом.

Российский президент также пригласил главу Омана принять участие в саммите.

Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид прилетел в Россию с официальным визитом, его самолет приземлился в московском аэропорту Внуково 2.

На встрече Владимира Путина и Хейсама Аль Саида будут обсуждаться основные направления развития сотрудничества двух стран, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы.

Ранее в Кремле призвали Иран и США решать вопрос по ядерной программе путем дипломатии.