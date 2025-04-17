Путин дал оценку встрече с эмиром Катара

Президент России Владимир Путин поблагодарил эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани за визит в Россию и назвал их разговор содержательным и полезным для развития связей государств. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

«Хочу поблагодарить, ваше высочество, за ваш визит. Он был очень содержательным и, как мне кажется, очень полезным для развития наших межгосударственных связей», — сказал Путин по итогам встречи, обращаясь к эмиру Катара.

17 апреля Тамим Аль Тани прибыл в Россию с официальным визитом.

В ходе встречи с Владимиром Путиным он обсудил двусторонние отношения стран и пути их укрепления, а также развитие сотрудничества в различных областях. В частности, российский лидер и эмир Катара поговорили о развитии торгово-экономических отношений РФ и Катара с прицелом на увеличение объемов взаимной торговли. Кроме того, они затронули вопросы, связанные с горячими точками.

Встреча состоялась в Александровском зале Кремлевского дворца и продлилась более двух с половиной часов.

Ранее Путин назвал сумму инвестиций Катара в российскую экономику.