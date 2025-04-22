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Стали известны темы переговоров Путина и султана Омана

Путин и султан Омана обсудят совместные проекты и ситуацию на Ближнем Востоке
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид собираются на переговорах обсудить комплекс вопросов двусторонних связей, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы к переговорам.

Как сообщается, главы государств в ходе встречи обсудят весь комплекс вопросов двусторонних связей с прицелом на увеличение объемов и диверсификацию взаимной торговли, реализацию перспективных совместных проектов в энергетике, транспорте и логистике, высоких технологиях, фармацевтике.

Также они уделят внимание развитию диалога в формате ОПЕК+, координации усилий по обеспечению законных интересов ведущих производителей и экспортеров углеводородов на глобальном нефтяном рынке.

Кроме того, российский лидер и Хайсам бен Тарик обсудят ситуацию на Ближнем Востоке. При этом они сделают акцент на беспрецедентную деградацию обстановки в зоне палестино-израильского конфликта.

«Среди приоритетных региональных тем — Сирия», — сказано в сообщении.

Помимо этого, президент РФ и Хайсам бен Тарик обсудят на переговорах укрепление взаимодействия на мировой арене, в том числе в рамках ООН.

До этого стало известно, что султан Омана и президент РФ планируют подписать десять соглашений, в том числе о взаимной отмене визовых требований. Кроме того, российская и оманская стороны также планируют подписать протокол о создании общей комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.

21 апреля султан Омана прибыл в Россию с официальным визитом.

Ранее политолог назвал преимущество России перед Западом на Ближнем Востоке.

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