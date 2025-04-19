В администрации Эрдогана оценили шансы на продолжение диалога США и РФ в Турции

Администрация Эрдогана высоко оценила шанс на продолжение диалога США и РФ в Турции

В администрации президента США Реджепа Тайипа Эрдогана заявили РИА Новости, что считают высокими шансы на продолжение диалога США и России в Турции.

При этом там отметили, что данных о сроках возможного проведения третьего раунда переговоров пока нет.

Первый раунд переговоров РФ и США состоялся в феврале в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии, второй — 10 апреля.

Апрельские переговоры, прошедшие на этот раз в Стамбуле, продолжались около семи часов. Российскую делегацию на консультациях возглавлял посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. Американскую сторону — заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Как рассказали в Госдепе США, американо-российская встреча в Турции была посвящена исключительно работе дипломатических миссий. По словам Дарчиева, стороны договорились о дальнейших мерах по облегчению режима передвижения дипломатов.

12 апреля зампредседателя партии AK Коркмаз заявил, что РФ и США продолжат переговоры в Турции. Он добавил, что его страна стала «центром мировой дипломатии в многополярном мире», где собираются гости со всего мира.

Ранее в МИД РФ назвали ориентир в переговоров России и США.