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Переговоры России и США продолжатся в Турции

Зампредседателя AK Parti Коркмаз: РФ и США продолжат переговоры в Турции
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alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Переговорный процесс между Россией и США продолжится в Турции. Об этом РИА Новости заявил заместитель председателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Халил Коркмаз.

Зампредседателя отметил, что Турция стала «центром мировой дипломатии в многополярном мире», где собираются гости со всего мира. По его словам, на территории страны стороны достигают общих целей.

«В этой связи переговоры делегаций РФ и США и выбор Стамбула в качестве площадки не является случайным, процесс будет продолжен в Турции. Не стоит удивляться этому. Взгляд Турции на процесс основан на справедливости, Анкара не преследует никаких целей», — сказал Коркмаз.

10 апреля в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и США. Консультации в генеральном консульстве РФ продолжались более пяти часов. Российскую сторону представлял посол в США Александр Дарчиев, а Штаты — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. В переговорах участвовали также сотрудники внешнеполитических ведомств двух стран.

В Кремле сообщили, что на встрече не обсуждали вопрос урегулирования украинского конфликта, а все внимание уделили нормализации дипломатических отношений двух стран.

Ранее Лавров призвал не обольщаться из-за контактов РФ и США.

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