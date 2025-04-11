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В МИД РФ назвали ориентир в переговорах России и США

МИД: в Стамбуле Россия и США наметили ориентир для нового раунда консультаций
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alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Россия и США во время переговоров могут выйти на «взаимоприемлемые развязки» к ближайшему новому раунду консультаций. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ по итогам переговоров делегаций двух стран, прошедших в Стамбуле.

«По итогам консультаций принято решение оперативно проработать высказанные предложения. Ориентир — выйти на взаимоприемлемые развязки к ближайшему новому консультационному раунду, сроки которого согласовываются», — заявили в министерстве.

Второй раунд консультаций между РФ и Соединенными Штатами прошел 10 апреля в здании российского генконсульства в Стамбуле. Россию представлял посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, а США — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. В переговорах участвовали также сотрудники внешнеполитических ведомств двух стран.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, участники встречи обсуждали исключительно вопрос нормализации дипломатических отношений двух государств. В ходе переговоров стороны обменялись нотами по вопросу обеспечения бесперебойного банковского обслуживания дипмиссий России и США. Они обсуждали в том числе вопрос изъятой в Соединенных Штатах дипломатической собственности РФ.

Ранее Россия и США отметили наличие раздражителей от администрации Байдена.

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