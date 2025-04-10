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Госдеп прокомментировал встречу делегаций России и США в Стамбуле

Госдеп: встреча делегаций РФ и США в Стамбуле касалась только вопроса дипмиссий
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Depositphotos

Государственный департамент США сообщил, что американо-российская встреча в Стамбуле была посвящена исключительно работе дипломатических миссий. Заявление приводит РИА Новости.

Там отметили, что речь о расширении сотрудничества не идет.

Посол РФ в Вашингтоне, возглавляющий делегацию России на встрече с США в Стамбуле, Александр Дарчиев ранее сообщил, что стороны на консультациях в Турции договорились о дальнейших мерах по облегчению режима передвижения дипломатов.

Встреча проходила в здании российского генерального консульства в Стамбуле и длилась около шести часов с перерывом на обед. Российскую сторону представлял посол в США Александр Дарчиев, а американскую делегацию возглавляла Соната Коултер, заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. В переговорах также участвовали сотрудники внешнеполитических ведомств обеих стран.

Ранее Небензя заявил, что Россия и США ищут долгосрочное решение украинского конфликта.

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