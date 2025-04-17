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Российский сенатор прокомментировал требования Стубба к России

Сенатор Климов: президент Финляндии пиарится на Украине после неудачи на выборах
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Lehtikuva /Antti Aimo-Koivisto via Reuters

Сенатор, замглавы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов рассказал газете «Взгляд», что президент Финляндии Александр Стубб, требуя от России согласия на «полное прекращение огня» на Украине, пытается отвлечь внимание финнов от внутренних проблем.

По словам сенатора, у Стубба нет никаких полномочий, чтобы выдвигать России какие-либо требования.

«Кроме того, глава Финляндии пытается перевести внимание общественности от дел, которыми он должен заниматься, к теме, в которую его никто не просил лезть», — пояснил Климов.

До этого Стубб говорил, что Россия должна согласиться на полное прекращение огня так, как это сделала Украина.

Он добавил, что Хельсинки работает с Киевом для установления «справедливого мира».

7 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поддержал идею прекращения огня на Украине, но перед этим надо получить ответы на некоторые вопросы, которые до сих пор «висят в воздухе».

Ранее Рютте посетовал, что линия фронта на Украине «движется в неправильном направлении».

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