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Рютте посетовал, что линия фронта на Украине «движется в неправильном направлении»

Генсек Рютте: НАТО полностью поддерживают усилия США по миру на Украине
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Global Look Press

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в интервью телеканалу CBS заверил, что НАТО полностью поддерживает США в усилиях добиться прочного и справедливого мира на Украине.

Он считает, что Вашингтон «шаг за шагом» старается прийти к ситуации, когда боевые действия завершатся. В то же время он заметил, что «русские тоже должны танцевать танго», но, по его утверждению, они этого не делают.

Рютте также посетовал, что в последнее время «линия фронта двигалась в неправильном направлении». В связи с этим он выразил сомнения, что Россия заинтересована в завершении боевых действий.

«Но тот факт, что Трамп пытается, проверяет русских, насколько серьезно они настроены… В ближайшие недели мы увидим, как далеко он сможет зайти, и я поддерживаю его», — сказал Рютте.

Накануне газета The Telegraph писала, что президент США Дональд Трамп, в будущем, вероятно, выдвинет ультиматум Украине, и Киев будет вынужден подписать соглашение с Россией, поскольку без помощи от Вашингтона республика вряд ли долго продержится.

Ранее генсек НАТО призвал Россию показать готовность остановить конфликта на Украине.

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