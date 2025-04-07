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В Кремле заявили, что вопросы по прекращению огня на Украине «висят в воздухе»

Песков: вопросы по Украине до сих пор висят в воздухе, ответа никто не дал
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поддерживает идею о прекращении огня на Украине, однако перед этим нужно получить ответы на вопросы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Президент Путин поддерживает идею о необходимости прекращения огня, но до этого нужно получить ответы на вопросы», — заявил он.

По словам Пескова, вопросы до сих пор «висят в воздухе». Он отметил, что они связаны с неподконтрольностью украинской стороны и невозможностью контролировать действия целого ряда экстремистских и националистических подразделений, которые не слушают власти Украины.

Помимо этого, Россия ждет прояснений в вопросе о дальнейшей милитаризации Киева.

До этого Associated Press писало, что президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает переговоры с Москвой об урегулировании конфликта на Украине, однако ему не нравятся «бомбардировки» республики со стороны ВС РФ. Он указал на большие потери в конфликте и в очередной раз заявил, что конфликт не начался бы, будь он президентом ранее.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал реакцию стран Запада на удары России по территории республики. По его словам, ослабления давления на Москву быть не может, а союзники Киева должны направить все силы на достижение мира.

Ранее Рютте посетовал, что линия фронта на Украине «движется в неправильном направлении».

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