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Соглашение США и Украины по ресурсам предполагает добычу ископаемых в Крыму

Point: соглашение США и Украины предполагает добычу ресурсов в Крыму и Донбассе
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Nathan Howard/Reuters

Новый проект соглашения США и Украины по редкоземельным металлам предполагает добычу ресурсов в Черном море, Донбассе и Крыму. Об этом пишет газета Le Point.

«В документе... датированном 23 марта и разделенном на 18 глав... подробно описываются... условия распределения доходов от добычи полезных ископаемых, в том числе углеводородов в Черном море, Крыму и Донбассе», - говорится в сообщении издания.

По оценке газеты, проект соглашения более походит на «договор купли-продажи», нежели на межправительственный документ.

До этого американская газета The Wall Street Journal писала, что Украина не желает капитуляции перед Россией и при этом не хочет потерять свою экономическую независимость на фоне переговоров о соглашении Киева и Вашингтона по ресурсам.

По оценке WSJ, Украина «не горит желанием» подписывать масштабную экономическую сделку, предложенную Белым домом, которая передала бы значительный контроль над ресурсами государства. Публично принимая на себя обязательства по минеральному соглашению, Киев пытается выиграть время, чтобы улучшить условия, пишет газета.

Депутат Рады Ярослав Железняк заявлял, что проект соглашения Украины и США затронет все полезные ископаемые, в том числе нефть и газ. По его словам, договор между Киевом и Вашингтоном касается всех полезных ископаемых, как новых, так и уже разрабатываемых.

Ранее США передали Украине готовое соглашение по минералам.

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