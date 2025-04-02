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В США рассказали, на каких условиях Украина хочет закончить конфликт

WSJ: Украина не хочет капитулировать перед РФ и отдавать США свои ресурсы
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Mariam Zuhaib/AP

Украина не желает капитуляции перед Россией и при этом не хочет потерять свою экономическую независимость на фоне переговоров о соглашении Киева и Вашингтона по ресурсам. Так американская газета The Wall Street Journal описала планы Украины по урегулированию конфликта.

«Украина хочет закончить войну, не капитулируя перед Россией и не отказываясь от своей экономической независимости в пользу США», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Россия, в свою очередь, хочет доминировать на Украине и не допустить ее интеграции с Западом.

По оценке WSJ, Украина «не горит желанием» подписывать масштабную экономическую сделку, предложенную Белым домом, которая передала бы значительный контроль над ресурсами государства. Публично принимая на себя обязательства по минеральному соглашению, Киев пытается выиграть время, чтобы улучшить условия, пишет газета.

28 марта министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила, что Киев получил проект соглашения с США по редкоземельным ресурсам.

Депутат Рады Ярослав Железняк заявлял, что проект соглашения Украины и США затронет все полезные ископаемые, в том числе нефть и газ. По его словам, договор между Киевом и Вашингтоном касается всех полезных ископаемых, как новых, так и уже разрабатываемых.

Ранее глава МИД Украины перепутал Украину и США, говоря о соглашении по ископаемым.

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