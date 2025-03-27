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США передали Украине готовое соглашение по минералам

Бессент: США и Киев могут подписать соглашение по минералам на следующей неделе
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Mariam Zuhaib/AP

США и Украина могут подписать соглашение о сотрудничестве по редкоземельным металлам на следующей неделе. Об этом сообщил американский министр финансов Скотт Бессент в эфире телеканала Fox News.

Глава минфина рассказал, что Вашингтон передал Киеву завершенный документ об экономическом партнерстве, в данный момент украинская сторона рассматривает его.

«Надеемся приступить к полным переговорам и, возможно, даже подписать его на следующей неделе», — сказал Бессент, отметив, что изначально соглашение представляло собой четырехстраничный документ, но с учетом паузы в переговорах он был расширен.

На прошлой неделе британская газета Financial Times писала, что администрация США добивается новых условий для доступа страны к важнейшим полезным ископаемым и энергетическим активам на Украине, расширяя свои экономические требования к Киеву по мере продвижения мирного соглашения с Россией.

По ее данным, Вашингтон хочет, чтобы Киев согласился на подробные положения о том, кто контролирует совместный инвестиционный фонд, а также на владение Соединенными Штатами «другими активами».

Ранее Кремль анонсировал частичное возвращение SWIFT для черноморской сделки.

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