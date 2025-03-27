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Глава МИД Венгрии показал, как начал рабочий день в Москве

Глава МИД Венгрии опубликовал фото с пробежки по Воробьевым горам
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peter_szijjarto/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто опубликовал на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с утренней пробежки по Воробьевым горам в Москве. Он решил размяться перед официальной встречей с российскими министрами в среду.

«Набираемся сил», — подписал Сийярто снимок.

На фотографии глава МИД Венгрии в теплом черном костюме, желтых кроссовках и шапке бежит по Воробьевской набережной. На фоне можно увидеть главное здание МГУ.

27 марта Петер Сийярто встретится с членами российского правительства, чтобы обсудить с ними перспективы урегулирования конфликта на Украине, а также вопросы двустороннего сотрудничества России и Венгрии, в том числе в области энергетики.

До этого Bloomberg сообщило об опасениях европейских чиновников из-за частных визитов Сийярто в Россию. По данным агентства, венгерский министр за последние три года 13 раз посетил РФ. Такая частота визитов вызывает подозрения у властей ЕС.

17 марта Венгрия не поддержала предложение ЕС о выделении €20 млрд военной помощи Украине. Также правительство Венгрии отказалось поддерживать вступление Украины в ЕС, пока Киев не начнет соблюдать права венгерского нацменьшинства.

Ранее в Венгрии заявили, что европейские лидеры осознают поражение Украины.

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