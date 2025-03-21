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В Венгрии заявили, что европейские лидеры осознают поражение Украины

Орбан заявил, что увидел в глазах лидеров ЕС признание поражения Украины
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Virginia Mayo/AP

В глазах европейских лидеров на саммите Евросоюза можно было прочитать признание того, что Украина проиграла в конфликте. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Я уже видел в глазах каждого, что Украина эту войну проиграла, <...> ввязываться (для ЕС — прим. ред.) было плохим решением. Венгры были правы», — заявил он.

По словам Орбана, вопрос приема Украины в Евросоюз улучшается. Он отметил, что со временем все мировое сообщество признает, что вступление Киева означало бы «крах» европейской экономики. Премьер-министр подчеркнул, что Венгрия организует опрос населения о приеме Украины, однако в других странах подобной процедуры не проводится.

20 марта на саммите Европейского союза не были приняты конкретные решения относительно новой военной помощи для Украины.

Предложение главы евродипломатии о выделении €40 миллиардов на поддержку Киева, а также его сокращенный вариант в €5 миллиардов не нашли отражения в итоговом заявлении. Этот документ был опубликован от имени 26 стран ЕС, поскольку Венгрия заблокировала возможность принятия общего заявления.

Ранее в ЕС заявили об ударе по авторитету Каллас.

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