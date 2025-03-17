Одна из стран ЕС не поддержала выделение €20 млрд военной помощи Украине

Венгрия не поддержала выделение военной помощи Украине на €20 млрд. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, передает ТАСС.

Эту инициативу он назвал возмутительной.

«Венгрия, конечно, не поддерживает это предложение. И мы не желаем принимать в этом участие. Мы не позволим, чтобы деньги венгерского народа были потрачены на дальнейшие поставки оружия и продолжение войны», — сказал венгерский министр журналистам.

17 марта Совет Европейского союза одобрил платеж третий платеж Украине размером €3,5 млрд.

В понедельник глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас также заявила, что объединению предстоит согласовать много деталей, прежде чем утвердить предложение о выделении Киеву €40 млрд.

В конце февраля Международный валютный фонд достиг с Украиной предварительной договоренности, по которой она может получить очередной транш в размере $400 млн.

Ранее в Испании заявили, что подают пример в вопросе помощи Киеву.