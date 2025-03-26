В США рассказали об опасениях чиновников ЕС из-за частых визитов Сийярто в РФ

Европейские чиновники выразили опасение из-за частых поездок министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто в Россию. Об этом пишет Bloomberg.

По данным американского агентства, эти визиты вызывают подозрения у европейских коллег Сийярто. Согласно подсчетам Bloomberg, венгерский министр посетил РФ 13 раз за более чем три года.

24 марта Петер Сийярто анонсировал свою очередную поездку в Москву, которая состоится в эту среду. Министр планирует провести встречу с членами российского правительства и обсудить с ними перспективы урегулирования конфликта на Украине, а также вопросы двустороннего сотрудничества РФ и Венгрии, в том числе в области энергетики.

18 марта Сийярто позитивно оценил телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его мнению, это большой шаг к мирному урегулированию украинского конфликта. Министр, говоря от имени венгров, подчеркнул, что если у РФ и Соединенных Штатов будут нормальные отношения друг с другом, то и безопасность в мире вырастет.

Ранее в Венгрии отказались поддерживать вступление Украины в ЕС.