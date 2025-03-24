В Венгрии отказались поддерживать вступление Украины в ЕС

Правительство Венгрии не станет поддерживать вступление Украины в Европейский союз (ЕС), пока республика не начнет соблюдать права венгерского нацменьшинства. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«По сей день венгерская национальная община в Закарпатье не получила ни одного из отнятых с 2015 года прав. Это обман. Нас постоянно обманывают», — сказал министр.

22 марта Сийярто заявил, что Венгрия не снимет вето на переговоры о вступлении Украины в Евросоюз до тех пор, пока Киев не вернет венгерскому меньшинству в Закарпатье отнятые у него права. Министр подчеркнул, что Киев, «несмотря на постоянные обещания и красивые слова», до сих пор не сделал этого.

21 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поспешное принятие Украины в ЕС обернется экономическим крахом регионального содружества. Глава кабмина пояснил, что объединению придется выделить большое количество денег на поддержку Киева в случае предоставления ей статуса страны — члена.

Ранее в Венгрии заявили, что европейские лидеры осознают поражение Украины.