Путин проведет «абсолютно откровенный разговор» с крупным бизнесом

Президент России Владимир Путин дал обещание, что у него состоится абсолютно откровенный разговор с представителями крупного бизнеса в закрытом режиме на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Его слова передает ТАСС.

«У нас еще будет встреча, мы будем иметь возможность поговорить в закрытом режиме абсолютно откровенно по некоторым вопросам», — сказал президент.

Путин принимает участие в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Основными темами станут ключевые направления взаимодействия бизнеса и государства, а также инициативы предпринимательского сообщества, направленные на достижение национальных целей развития и реализацию национальных проектов. Путин по завершении съезда проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления президента.

До этого специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что европейский бизнес хочет сотрудничать с Россией, но в данный момент этому мешают политические сложности.

Ранее в РСПП заявили, что российский бизнес не уступит занятые ниши зарубежным компаниям.