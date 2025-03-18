«Как было прежде, уже не будет»: Путин поговорил с предпринимателями перед звонком Трампу

Президент России Владимир Путин принял участие в ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Основными темами выступления президента стали западные экономические санкции в отношении РФ, а также возвращение в страну западных компаний и как оно должно проходить. Путин также призвал не допустить чрезмерного охлаждения российской экономики.