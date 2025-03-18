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Политика

«Как было прежде, уже не будет»: Путин поговорил с предпринимателями перед звонком Трампу

Владимир Путин принял участие в съезде РСПП
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Президент РФ Владимир Путин выступает на XXXIV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), 18 марта 2025 года

Кристина Кормилицына/РИА Новости
Президент России Владимир Путин принял участие в ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Основными темами выступления президента стали западные экономические санкции в отношении РФ, а также возвращение в страну западных компаний и как оно должно проходить. Путин также призвал не допустить чрезмерного охлаждения российской экономики.
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15:43

❗️Путин: санкции – это не временные или точечные меры, это механизм системного стратегического давления на Россию.

15:41

Путин: санкции против РФ подрывают свободу инвестиций и мировую торговлю.

16:06

Александр Шохин объявил о завершении публичной части съезда РСПП.

16:05

Президент РФ добавил, что необходимо защищать интересы российского бизнеса, в том числе правоохранительным органам.

16:03

Владимир Путин отметил, что много капитала хранится в «стремных» фондах и юрисдикциях. Все думают, что будет с этими средствами, добавил президент.

16:01

Александр Шохин: процесс вывода предприятий из российской юрисдикции практически полностью остановлен.

15:58

Александр Шохин поблагодарил Владимира Путина за участие в съезде РСПП.

15:56

Президент России призвал не допустить роста безработицы.

15:54

❗️«Поезд ушёл» — Владимир Путин о возвращении западных компаний в РФ

15:52

Владимир Путин попросил правительство проследить за обратным выкупом активом западных компаний, чтобы не допустить их продажи по «бросовым» ценам.

15:51

❗️При возвращении в РФ западных компаний, интересы российского бизнеса будут учитываться в первую очередь, подчеркнул Владимир Путин. «Как было прежде уже не будет», — сказал президент.

15:48

Россия переориентируется с Запада на перспективные глобальные рынки, сообщил президент РФ.

15:50

Путин: российский бизнес грамотно воспользовался уходом западных компаний с рынка РФ в 2022 году

15:47

Владимир Путин призвал не допустить слишком быстрого охлаждения экономики.

15:46

Большинство европейских стран утратили свой суверенитет и столкнулись с проблемами как в экономике, так и в сфере безопасности, отметил Владимир Путин.

15:44

⚡️Путин: против России было введно 28595 санкций.

15:43

❗️Путин: Российский бизнес научился работать в условиях санкций, запустил альтернативные механизмы сотрудничества с зарубежными партнерами.

15:40

Путин: конкуренты всегда будут пытаться сдержать развитие России с помощью санкций.

15:31

Владимир Путин приехал на съезд РСПП в Москве. Глава РСПП Александр Шохин поблагодарил президента, что тот нашел время в день, когда запланирован разговор с Трампом.

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