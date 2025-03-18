«Как было прежде, уже не будет»: Путин поговорил с предпринимателями перед звонком Трампу

❗️Путин: санкции – это не временные или точечные меры, это механизм системного стратегического давления на Россию.
Президент РФ добавил, что необходимо защищать интересы российского бизнеса, в том числе правоохранительным органам.
Владимир Путин отметил, что много капитала хранится в «стремных» фондах и юрисдикциях. Все думают, что будет с этими средствами, добавил президент.
Александр Шохин: процесс вывода предприятий из российской юрисдикции практически полностью остановлен.
Владимир Путин попросил правительство проследить за обратным выкупом активом западных компаний, чтобы не допустить их продажи по «бросовым» ценам.
❗️При возвращении в РФ западных компаний, интересы российского бизнеса будут учитываться в первую очередь, подчеркнул Владимир Путин. «Как было прежде уже не будет», — сказал президент.
Путин: российский бизнес грамотно воспользовался уходом западных компаний с рынка РФ в 2022 году
Большинство европейских стран утратили свой суверенитет и столкнулись с проблемами как в экономике, так и в сфере безопасности, отметил Владимир Путин.
❗️Путин: Российский бизнес научился работать в условиях санкций, запустил альтернативные механизмы сотрудничества с зарубежными партнерами.