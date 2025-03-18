В РСПП заявили, что российский бизнес не уступит занятые ниши зарубежным компаниям

России важно предусмотреть условия для возвращения иностранных компаний на рынок, поскольку представители бизнеса не планируют уступать занятые ниши. Об этом в ходе ежегодного съезда сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает ТАСС.

«Российским компаниям удалось занять многие освободившиеся ниши, и мы не собираемся уступать их «возвращенцам»», — заявил он.

По словам Шохина, российская сторона не закрывается от глобального рынка, однако для возвращения компаний нужно создать условия и заранее предусмотреть механизм допуска для защиты отечественного бизнеса.

До этого спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов заявил, что американский бизнес готов вернуться на российский рынок, но пока ждет подходящей для этого ситуации.

13 марта президент России Владимир Путин сообщил, что на данный момент ведутся закрытые переговоры с некоторыми зарубежными компаниями, в рамках которых обсуждаются условия их возвращения на российский рынок. Путин подчеркнул, что эти переговоры проходят «спокойно, достойно, с уважением друг к другу». Однако указывать, какие именно организации хотят вернуться в РФ, российский лидер не стал.

Ранее в Минпромторге заявили, что возвращение иностранных компаний нужно рассматривать индивидуально.