Спецпредставитель Путина заявил, что европейский бизнес хочет сотрудничать с Россией

Дмитриев заявил, что бизнес ЕС хочет сотрудничать с РФ, но мешает политика

Европейский бизнес хочет сотрудничать с Россией, но в данный момент этому мешают политические сложности. Об этом заявил РИА Новости глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он рассказал, что российская сторона ведет контакты с европейцами, в том числе из стран-членов Евросоюза.

«Мы видим там много политических сложностей для возобновления контактов, но мы видим, что европейский бизнес верит в Россию, хочет сотрудничать с Россией и видит в этом сотрудничестве большие перспективы», — сказал Дмитриев.

В Москве считают, что с Европой получится наладить «хороший диалог», добавил спецпредставитель президента.

18 марта первый вице-премьер РФ Денис Мантуров во время ежегодного съезда РСПП заявил, что принципы взаимодействия с иностранными компаниями, которые хотят вернуться на рынок РФ, должны измениться. По его мнению, контроль и технологии необходимо оставить за российскими бенефициарами.

Ранее Титов заявил о готовности американского бизнеса вернуться в Россию.