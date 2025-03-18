Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спецпредставитель Путина заявил, что европейский бизнес хочет сотрудничать с Россией

Дмитриев заявил, что бизнес ЕС хочет сотрудничать с РФ, но мешает политика
close
Depositphotos

Европейский бизнес хочет сотрудничать с Россией, но в данный момент этому мешают политические сложности. Об этом заявил РИА Новости глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он рассказал, что российская сторона ведет контакты с европейцами, в том числе из стран-членов Евросоюза.

«Мы видим там много политических сложностей для возобновления контактов, но мы видим, что европейский бизнес верит в Россию, хочет сотрудничать с Россией и видит в этом сотрудничестве большие перспективы», — сказал Дмитриев.

В Москве считают, что с Европой получится наладить «хороший диалог», добавил спецпредставитель президента.

18 марта первый вице-премьер РФ Денис Мантуров во время ежегодного съезда РСПП заявил, что принципы взаимодействия с иностранными компаниями, которые хотят вернуться на рынок РФ, должны измениться. По его мнению, контроль и технологии необходимо оставить за российскими бенефициарами.

Ранее Титов заявил о готовности американского бизнеса вернуться в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами