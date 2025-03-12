В Кремле сообщили о переносе совещания по экономике с участием Путина

Совещание по вопросам экономики с участием президента РФ Владимира Путина, которое должно было состояться 12 марта, перенесли из-за изменений в рабочем графике главы государства. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

«[Связано] с рабочим графиком», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, связан ли перенос совещания с возможными контактами России и США.

Вечером 11 марта Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. В совместном заявлении американской и украинской сторон по итогам переговоров в Джидде говорится, что Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Позднее появилась информация, что спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стивен Уиткофф собирается прилететь в Москву и встретиться с Путиным.

Ранее Трамп признал, что НАТО находится в состоянии войны с Россией.