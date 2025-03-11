Украина приняла предложение США о прекращении огня с Россией

Украина согласилась с предложением США о 30-дневном режиме прекращения огня с РФ

Украинская сторона выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. Об этом говорится в совместном заявлении американской и украинской сторон по итогам переговоров в Джидде, текст которого опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

»Украина высказала готовность принять предложение США о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон на условиях принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией», — говорится в документе.

В публикации говорится, что власти США донесут эту информацию до России, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

11 марта в Джидде прошла встреча между представителями Украины и США. Сообщалось, что первый раунд переговоров был посвящен предложению Киева относительно режима тишины на море и в небе, а также соглашению о редкоземельных ископаемых. Во время второго раунда речь зашла о гарантиях безопасности.

До начала переговоров Вашингтон обозначал главную цель встречи как «создание рамок для мирного соглашения и прекращения огня». Киев же планировал обсудить предоставление гарантий безопасности от Вашингтона и противостоять попыткам навязать невыгодные для украинской стороны условия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили об отсутствии информации по переговорам США и Украины.