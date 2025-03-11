Посланник Трампа может прилететь в Москву на встречу с Путиным

Bloomberg сообщил, что Уиткофф может прилететь в Москву и встретиться с Путиным

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стивен Уиткофф хочет прилететь в Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

«Посланник президента Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом Путиным», — указано в сообщении.

Уиткофф стал первым из высших чиновников новой администрации Дональда Трампа, который приехал в Москву для налаживания диалога между Соединенными Штатами и Россией. Тогда визит увенчался обменом заключенными между Москвой и Вашингтоном, а также началом переговорного процесса в Эр-Рияде.

Также Стивен Уиткофф в эфире американского телеканала Fox News заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают, что встреча в Джидде (Саудовская Аравия) приведет к прогрессу в урегулировании конфликта на Украине.

Ранее Трамп призвал РФ и Украину сесть за стол переговоров, «пока не слишком поздно».