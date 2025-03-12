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Трамп признал, что НАТО находится в состоянии войны с Россией

Трамп признал, что НАТО ведет на Украине войну против России
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CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме заявил, что боевые действия на Украине фактически представляют собой войну НАТО против России. Его слова передает ТАСС.

Он напомнил, что в период первого срока его президентства страны альянса под давлением Вашингтона увеличили военные расходы.

«Миллиарды долларов потекли в НАТО, сделав ее сильнее. Теперь эти средства тратятся на ужасную войну», — подчеркнул Трамп, выразив сожаление по поводу сложившейся ситуации.

Трамп повторил свою позицию о необходимости «справедливого отношения» к США со стороны альянса.

«Если страны платят по счетам и выполняют обязательства, мы будем поддерживать их. В противном случае — нет», — заявил он.

10 марта экс-глава генштаба Великобритании Дэвид Ричардс отметил, что у НАТО нет возможности бороться с Россией без участия Соединенных Штатов. Он также сказал, что НАТО не стоит проводить на Украине миротворческую миссию, так как это чревато втягиванием Запада в полноценную войну с Россией.

Ранее в США рассказали об успехах России по «расколу» НАТО.

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