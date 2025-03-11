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Дипломат назвал главную цель атаки украинских БПЛА вглубь России

Дипломат Долгов: Киев атакой БПЛА вглубь РФ хотел спровоцировать Москву на ответ
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Массированной атакой беспилотных летательных аппаратов вглубь России Киев хотел продемонстрировать свою значимость Западу, а также спровоцировать Москву на ответ, который сделал бы невозможными мирные переговоры. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал чрезвычайный и полномочный посол РФ Константин Долгов.

«Зеленскому нужна эскалация. Поэтому совершается провокация с тем, чтобы переломить ход событий и попытаться сорвать процесс нормализации российско-американских отношений», — считает Долгов.

При этом он выразил уверенность, что сделать это не удастся.

В ночь на 11 марта российские военные сбили свыше 330 украинских беспилотников над территорией 10 регионов РФ. Массированный удар дронов ВСУ произошел в преддверии встречи американской и украинской делегаций в Джидде. Зачем Киев пошел на такой шаг и скажется ли эта атака на переговорах в Саудовской Аравии — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходарёнка.

Ранее в Белоруссии сообщили об украинских дронах с южного приграничья.

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Атаки БПЛА на Россию
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