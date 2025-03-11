«Полнейшее нежелание идти на компромиссы». Почему Зеленский одобрил атаку дронов на Россию

Российские военные за ночь сбили свыше 330 украинских беспилотников над территорией 10 регионов. Массированный удар дронов ВСУ произошел в преддверии встречи американской и украинской делегаций в Джидде. Зачем Киев пошел на такой шаг и скажется ли эта атака на переговорах в Саудовской Аравии — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Не приходится сомневаться, что этот удар по центральным областям России был санкционирован президентом Украины Владимиром Зеленским. Вполне возможно, что он лично участвовал в разработке замысла налета и утвердил план его проведения.

Если учесть, что удар беспилотниками по России произошел, когда украинская делегация уже прибыла в Джидду, то действия Зеленского следует рассматривать как вполне логичное продолжение линии его поведения, которую мир наблюдал 28 февраля этого года в Овальном кабинете Белого дома. То есть полнейшее нежелание идти на какие-либо компромиссы в плане мирного урегулирования конфликта. Похоже, что президент Украины собирается этим массированным ударом доказать главе Белого дома, что кое-какие козыри у него на руках все же есть.

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Нельзя исключать, что именно с подобными напутствиями Владимира Зеленского и была отправлена украинская делегация в Джидду. Допускаю, что президент Украины и продолжает подпитывать своих людей этими идеями в Джидде, поскольку сам вылетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом.

Но к переговорам с государственным секретарем Марко Рубио, советником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем и посланником Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом Владимир Зеленский не допущен. Видимо, в Белом доме по результатам встречи 28 февраля убедились в полнейшей недоговороспособности лидера Украины.

США требуют от Украины подтверждения готовности к перемирию, Киев в свою очередь предлагает прекращение огня в воздухе и на море. С одной стороны, это безусловный прогресс военно-политического руководства Украины, еще недавно предлагавшего мифические «планы победы» и проводившее ни к чему и никого не обязывавшие «саммиты мира». С другой стороны, никакого частичного прекращения огня, предлагаемого Владимиром Зеленским, реализовано никогда не будет. И вряд ли это всерьез будет обсуждаться в Джидде. Какого-либо прения сторон по этому вопросу, как представляется, даже не планируется.

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Скорее всего, вся встреча в Джидде пройдет как диктовка американской делегацией украинской стороне условий перехода к миру — типа «или вы принимаете наши условия, или обстановка для вас только ухудшится, а способы и приемы для этого у нас найдутся». Предполагаю, что подобный переход пройдет в три этапа: прекращение огня (с учетом условий Москвы), выборы на Украине, заключение мирного договора.

Любопытен и такой момент. Назовем его чисто внешним. Американские политики на подобных встречах выглядят, как правило, безупречно и стильно. А вот к украинской делегации на разного рода предыдущих переговорах всегда были вопросы. Украинские чиновники прибывали на подобные саммиты в разновидностях полувоенной формы, в бейсболках, нестриженными и небритыми.

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Однако на этот раз представители Киева изменили своему традиционному дурновкусию и прибыли на переговоры в Джидде побритыми и одетыми согласно протоколу, то есть в костюмах (вполне возможно, что это результат встречи 28 февраля в Белом доме). Верен привычкам остался разве что известный своим беспредельным упрямством президент Украины — Владимир Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию в своем обычном черном маскхалате.

Что касается главы украинской делегации Андрея Ермака, то это далеко не тот политик, который может принимать по ходу переговоров какие-либо решения кардинального плана. Скорее всего, на встрече в Джидде он будет только кивать. А если начнет возражать или демонстрировать американской делегации какую-то свою линию поведения, то встреча закончится достаточно быстро и далеко не в пользу Украины.

Да и ожидать от совершенно бесцветного, внешне абсолютно невыразительного и страдающего избыточным весом Андрея Ермака что-нибудь в стиле Шарля Талейрана было бы совершенно напрасным. Все, на что реально способен глава офиса Зеленского в Джидде — подписать доработанное соглашение по добыче полезных ископаемых между США и Украиной и выслушать американские условия перехода к миру.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).