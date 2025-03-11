В Белоруссии сообщили об украинских дронах с южного приграничья

Обломки украинских дронов иногда падают на территорию Белоруссии. Как рассказал заместитель министра внутренних дел республики — командующий внутренними войсками Николай Карпенков, это последствия того, что происходит в южном приграничье, передает издание БелТА.

«Задача по обезвреживанию упавших дронов стоит перед нашими подразделениями специального назначения по разминированию. Профессионализм, героизм и удача саперов позволяют нам решать данную проблему», — подчеркнул Карпенков.

Он добавил, что особо важные объект прикрыты средствами противовоздушной обороны (ПВО), также Белоруссия закупила мощные средства радиоэлектронной борьбы, которые держат над страной так называемый купол безопасности. По словам Карпенкова, каждая группа белорусских подразделений специального назначения имеет средства обнаружения и защиты от различных видов украинских беспилотников.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявлял об уничтожении украинских дронов над территорией страны. По словам главы государства, БПЛА удалось перехватить благодаря работе систем ПВО страны.

По данным телеканала «Беларусь 1», обломки сбитых над территорией республики украинских дронов содержат компоненты, произведенные в странах НАТО. Это может указывать на то, что беспилотники собирались с участием инженеров стран НАТО.

Ранее обнародовали кадры сбитых БПЛА над Белоруссией.