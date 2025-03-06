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Лавров заявил, что Стармер и Макрон попрали все рамки приличия по вопросу Украины

Лавров: Стармер и Макрон попрали все рамки приличия по украинскому конфликту
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Европейские лидеры не признают дипломатического этикета и рамок приличия, в том числе по украинскому вопросу. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Зимбабве Амоном Мурвирой, российского министра цитирует ТАСС.

«Сейчас британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон хвалились, что вот что-то там слепят на бумаге, Владимиру Зеленскому объяснят, что он должен принять, а потом поедут к президенту США Дональду Трампу, чтобы тот одобрил, и все это будет потом предъявлено Владимиру Путину. Это как с точки зрения дипломатического этикета?‎» — сказал Лавров.

Глава ведомства отметил, что с пониманием относится к тому, что этикет — это условность. Однако добавил, что в нарушении рамок приличия со стороны Запада нет ничего удивительного.

До этого сообщалось, что премьер-министр Великобритании и президент Франции готовы отправиться в США вместе с украинским лидером, чтобы представить план урегулирования конфликта на Украине.

Белый дом, отмечается в сообщении газеты Daily Mail, был возмущен словами президента Зеленского, сделанными ранее, о том, что соглашение о прекращении конфликта «еще очень, очень далеко».

5 марта французский лидер выступил перед нацией. В частности, он заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию президента США по этому вопросу, назвал армию Франции самой боеспособной в Европе и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров сравнил Макрона с Гитлером и Наполеоном.

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