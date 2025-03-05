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Стармер и Макрон готовы поехать в США с Зеленским и представить план по Украине

Daily Mail: Макрон и Стармер готовы поехать в Вашингтон вместе с Зеленским
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Abdul Saboor/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы оправиться в США вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы предоставить план урегулирования конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на источники пишет британская газета Daily Mail.

«Дипломатические источники сообщили, что сэр Кир и Эммануэль Макрон готовы отправиться в Вашингтон вместе с президентом Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить… единый фронт по этому плану (решения конфликта на Украине — прим. ред.)», — говорится в сообщении издания.

Белый дом, отмечается в сообщении газеты, был возмущен словами президента Зеленского, сделанными ранее, о том, что соглашение о прекращении войны «еще очень, очень далеко».

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что Зеленский уклоняется от переговоров по достижению мира, так как не хочет лишиться своего поста.

Президент РФ отметил, что Зеленский уклоняется от этих переговоров, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. А отмена военного положения вызовет необходимость проведения президентских выборов на Украине.

Ранее эксперт оценил вероятность ухода Зеленского.

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