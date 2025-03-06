«Россия стала угрозой на долгие годы»: Макрон обратился к гражданам Франции

Вечером 5 марта президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед согражданами по телевидению и сделал несколько заявлений, сразу попавших в заголовки мировых СМИ. В частности, Макрон заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию президента США Дональда Трампа по этому поводу, назвал армию Франции «самой боеспособной в Европе» и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Центральной темой выступления Макрона стал российско-украинский конфликт и события, так или иначе проистекающие из него, сообщает bfmtv. По мнению французского лидера, конфликт давно уже «стал глобальным».

«В тот момент, как я говорю с вами, Россия уже на долгие годы стала угрозой для Франции и для всей Европы», — заявил Макрон.

Он обвинил Россию во множестве бед. По его словам, Москва «нарушает наши границы, чтобы убивать оппонентов», «воздействует на выборы в Румынии и Молдавии», «организует цифровые атаки на наши больницы», а также «пытается манипулировать нашим мнением с помощью лжи, распространяемой в социальных сетях». Макрон отметил, что «за пределами Украины угроза со стороны России существует и касается нас, не зная границ».

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Ядерный зонтик

Франция начнет дискуссии о возможности принять страны Евросоюза под защиту французских сил ядерного сдерживания, заявил Макрон.

«Отвечая на исторический призыв будущего канцлера Германии [Фридриха Мерца], я решил начать стратегическую дискуссию о защите с помощью французских сил сдерживания наших союзников в Европе », — сказал он.

Он напомнил, что ядерное оружие Франции «сохраняет мир и безопасность в Европе с 1964 года». Кроме того, по словам Макрона, Франция должна признать за собой «особый статус» страны, обладающей «самой боеспособной и эффективной армией в Европе».

«Нам нужны реформы, нам нужно принимать решения и быть смелыми», — заявил Макрон.

Вступление в новую эру

Особое беспокойство Эммануэль Макрон высказал, говоря об изменении внешней политики США при новой президентской администрации. Он осудил политику Дональда Трампа и его миротворческие инициативы.

«США, наш союзник, изменили свою позицию по этой войне, меньше поддерживают Украину и оставляют сомнения относительно того, что будет дальше. Наша безопасность и наше благосостояние стали более неопределенными, и следует сказать: мы вступаем в новую эру», — заявил Макрон.

По мнению французского лидера, «слишком хрупкое прекращение огня» на Украине опасно для Европы.

«Путь к миру не может идти через отказ от Украины. Не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией Украины», — сказал он.

В связи с этим президент объявил, что на следующей неделе Франция соберет в Париже начальников штабов стран, готовых гарантировать будущий мир на Украине. По мнению Макрона, его можно будет достичь только с помощью развертывания европейских военных сил. При этом ни о каком участии в боестолкновениях речь не идет.

«Они не пойдут воевать сегодня, не пойдут воевать на передовую, а, наоборот, будут там после подписания мира, чтобы гарантировать его полное соблюдение», — сказал глава французского государства.

Так как помощь США в этом деле не гарантирована, Макрон заявил о необходимости дополнительных вложений в оборонную сферу, чего он хочет добиться без повышения налогов для французов.

«Это будут новые инвестиции, которые потребуют привлечения частного и государственного финансирования. (…) Для этого потребуются реформы, целеустремленность, смелость», — сказал он.

Французы против

При этом большинство французов выступают против отправки войск своей страны на Украину. Об этом свидетельствуют данные опроса компании CSA для радиостанции Europe 1.

«65% французов считают, что не следует вводить военные войска на Украину, в то время как 35% выступают за эту инициативу», — говорится в публикации.

Радиостанция отмечает, что по сравнению с прошлым годом число противников оправки французских войск на Украину несколько снизилось: в феврале 2024 года твердое «нет» оправке солдат говорили 76% граждан страны. В этом году аналогичный показатель (те же 76%) сохраняется среди граждан в возрасте от 18 до 24 лет, то есть тех, кто потенциально может быть мобилизован для военной миссии за рубежом.