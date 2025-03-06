Лавров сравнил Макрона с Гитлером и Наполеоном

Лавров: Макрон, в отличие от своих предшественников, не очень изящно поступает

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил высказывания президента Франции Эммануэля Макрона со словами Адольфа Гитлера и Наполеона Бонапарта. Главу внешнеполитического ведомства цитирует ТАСС.

«В отличие от своих предшественников, которые тоже хотели с Россией воевать, — Наполеона, Гитлера — господин Макрон не очень изящно поступает», — сказал глава внешнеполитического ведомства на пресс-конференции.

Накануне французский лидер выступил перед нацией. В частности, он заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию президента США по этому вопросу, назвал армию Франции самой боеспособной в Европе и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Позже член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Газете.Ru», что президент Франции своими заявлениями о ядерном оружии и угрозе со стороны России хочет помешать укреплению российско-американских отношений и урегулированию конфликта на Украине.

6 марта политолог Георгий Бовт предположил, что агрессивная милитаристская позиция автоматически лишает Макрона возможности стать посредником между Евросоюзом и Россией по вопросам украинского конфликта.

Ранее Захарова поинтересовалась, зачем посол Франции собрался приехать в Россию.